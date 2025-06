CAI PREMANA, SABATO 28 UNA GIORNATA PER PULIRE I SENTIERI

PREMANA – La sezione CAI di Premana invita tutti gli amanti della montagna e della natura a partecipare alla Giornata di pulizia e manutenzione dei sentieri, in programma per sabato 28 giugno.

Il ritrovo è fissato per le 8 presso l’Alpe Premaniga, punto di partenza per una giornata all’insegna della collaborazione, del rispetto per l’ambiente e della cura del nostro prezioso territorio montano.

In base alla partecipazione, le zone di intervento previste saranno i sentieri nell’area Premaniga – Solino – Cortese – Pizzo Alto.

Le attività verranno organizzate in base al numero di partecipanti, con l’obiettivo di rendere i percorsi più sicuri e piacevoli per tutti gli escursionisti.

A tutti i partecipanti sarà offerto il pranzo presso il Ristoro Alpe Premaniga.

È richiesta la conferma della presenza entro giovedì 26 giugno, contattando Luca al 347 9473888 o Tarcisio al 346 3501124.

“Partecipate numerosi e volenterosi!” l’appello del Cai Premana. Un piccolo gesto può fare una grande differenza per la montagna.