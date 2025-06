RUDY, UN GIOVANE PREMANESE TRA FORBICI E CONSULENZE DI VIAGGIO

PREMANA – Poco più che trentenne, molto attivo, adeguata presenza sui social e (quasi ovviamente) al lavoro nella creazione di forbici. Il ritratto di un giovane premanese, insomma.

Ma Rudy Codega ha una caratteristica che lo rende “atipico”, una figura poliedrica e dunque interessante – che si presenta in questo articolo. La differenza rispetto a un “normale” operatore nel settore delle lame? Sta nel fatto che Rudy fa anche altro, qualcosa di decisamente differente: è un consulente di viaggio online. Professione diversissima da quella classica dei premanesi – che pure fa parte della sua vita di tutti i giorni.

Ce ne parla il diretto interessato.

Perché hai deciso di intraprendere questa carriera?

Da 15 anni lavoro nell’azienda di famiglia e sentivo il bisogno di crescere professionalmente, specializzarmi in un settore che mi appassionasse. A volte la mancanza di nuovi stimoli e obiettivi può portare a una certa demotivazione. Il ruolo di consulente di viaggio online offre l’opportunità di crescere costantemente, scoprire nuove cose e migliorarsi giorno dopo giorno.

Cosa fa il consulente di viaggio?

Attraverso un primo colloquio, il consulente di viaggio ascolta attentamente le esigenze dei suoi clienti. Stabilisce il budget ed eventuali desideri e necessità della persona e, dopo una vasta ricerca, gli mostra alcune proposte discutendole assieme, offrendo consigli preziosi su destinazioni da visitare, attività da provare e esperienze da vivere. L’Agente di Viaggio svolge anche un ruolo cruciale nell’aiutare i clienti ad affrontare eventuali imprevisti durante il viaggio. Che si tratti di ritardi nei voli o problemi con l’alloggio prenotato, sono prontamente disponibili per risolvere tali situazioni e garantire che i loro client abbiano una vacanza senza intoppi.

Perché dovremmo scegliere di affidarci a un consulente di viaggio e non al “fai da te”?

Organizzare un viaggio, specialmente se complesso, può essere stressante: ci sono molti aspetti da definire, molti dettagli da valutare, molti fattori da tenere in considerazione. I consulenti di viaggio sollevano il cliente da ogni preoccupazione e gli lasciano solo il divertimento, perché questo è la loro passione: il turismo e i viaggi. Sempre più spesso si rilevano segnalazioni di prenotazioni effettuate in rete non confermate negli hotel o in aeroporto, quindi lasciando in difficoltà i malcapitati, per non parlare dei costi dei bagagli extra, pagati per mancanza di informazioni circa il peso e le misure. Cose che il cliente crede di non dover sapere, ma che gli darà problemi, fino a rovinargli la vacanza. Con un consulente invece hai a che fare con un essere umano che puoi vedere e incontrare, e che lavora sodo per contribuire a trasformare i tuoi sogni di viaggio in realtà.

I consulenti di viaggio si prendono cura di ogni dettaglio del viaggio del cliente, per quanto complicato sia: si tratta di fare il giro del mondo, una crociera, un viaggio di nozze, una vacanza avventurosa, un tour, un viaggio di gruppo? Aerei, coincidenze, mezzi di trasporto, assicurazioni, documenti, hotel, guide, luoghi di attrazione… pensano a tutto loro. Quello che per il cliente è difficile, loro spesso lo hanno già fatto. Dove andare? Cosa vedere? Cosa fare? Il consulente di viaggio può offrire una vasta gamma di opzioni, sia in termini di soluzioni che di servizi o di prezzo, guidando il cliente al meglio verso la sua destinazione finale.

C’è qualcosa di fondamentalmente che deve fare il consulente di viaggio?

Uno dei compiti più importanti del consulente di viaggio è quello di essere sempre aggiornato sulle ultime tendenze nel settore turistico come attrazioni ed eventi speciali nei luoghi più popolari. Questo richiede una grande passione per i viaggi e una continua ricerca delle novità nel mondo del turismo.