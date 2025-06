VALDACORDA BEACH VOLLEY AL PARCO DELLE CHIUSE DI CASARGO

CASARGO – Palleggi, battute e schiacciate torneranno ad animare il Parco delle Chiuse di Casargo sabato 28 giugno, in occasione del torneo di beach volley firmato “Marino 5 Spritz“, il vivace gruppo di amici che da diversi anni cura con entusiasmo e successo l’organizzazione dell’evento.

Accanto ai “Marino”, veri specialisti dei tornei outdoor e dei momenti di festa che li accompagnano, collaborano anche quest’anno il settore Volley dell’Associazione Sportiva Premana e lo Sci Club Alta Valsassina, che sarà operativo per tutta la giornata con un punto ristoro. La sera si concluderà con la cena a base di polenta taragna e spezzatino, per un mix perfetto di sport, gusto e convivialità.

L’evento non è solo per gli appassionati di pallavolo: la giornata sarà l’occasione perfetta anche per chi vuole semplicemente rilassarsi. Tra un tuffo di entusiasmo e una schiacciata spettacolare, ci si potrà stendere sul prato a prendere il sole, chiacchierare in compagnia o gustarsi una birra fresca nella splendida cornice del Parco delle Chiuse. Un mix esplosivo di sport, estate e divertimento all’aria aperta, nella splendida cornice dell’Alta Valsassina.

L’appuntamento è quindi per sabato 28 giugno alle “Chiuse”, per una giornata che ormai è diventata un classico dell’estate: un evento che unisce amicizia, adrenalina e tanta voglia di stare insieme.