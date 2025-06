APPUNTAMENTI ED EVENTI NEL WEEKEND FINO A DOMENICA IN VALLE

VALSASSINA – Anche questo fine settimana la Valsassina si anima con eventi, sagre, musica e cultura per tutti i gusti.

FESTA PATRONALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO A PRIMALUNA

Un ricco programma di eventi anima Primaluna per la festa patronale, grazie all’impegno delle associazioni locali e sotto la guida del parroco del Centro Valsassina don William Abbruzzese.

Alle 17, Processione, benedizione eucaristica, estrazione della sottoscrizione a premi, incanto dei canestri e premiazione del concorso “La chiave di San Pietro” Le vie del paese saranno addobbate a festa dalle frazioni, che si sfideranno per la conquista della chiave d’oro di San Pietro. Per info e dettagli sul programma completo: consultare i canali delle associazioni di Primaluna.

Dalle 14 alle 16, Giochi al Campo per bambini, ragazzi e famiglie (Campo dell’Oratorio)

Dalle 12, Grande tavolata di festa in piazza della chiesa e vie adiacenti, a cura del Gruppo Amici per Vimogno

Dalle 22, DJ set by DJ Stiker

Ore 16:30, Visita guidata alla prepositurale dei SS. Pietro e Paolo con Marco Sampietro (ritrovo in Piazza della Chiesa)

Sagra del Misultin a Dervio

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno

Tradizionale festa dedicata agli agoni essiccati, la specialità tipica del Lago di Como.

Presso il Parco “Boldona” di Dervio vi aspettano degustazioni di pesce di lago e altre prelibatezze locali, mercatini, escursioni, musica dal vivo e tanto divertimento per grandi e piccoli.

COEstate 2025 a Barzio

Tutto il weekend

Il COE ETS di Barzio propone un ricco calendario di attività gratuite per tutte le età: laboratori creativi, incontri divulgativi, proiezioni cinematografiche e una mostra interculturale dedicata al mondo dei burattini.

In programma anche laboratori per bambini e incontri con Dino Ticli, geologo e autore di libri per ragazzi.

Info: coebarzio@coeweb.org2.

Festa del Lago e della Montagna a Lecco

Sabato 28 e domenica 29 giugno

L’appuntamento tradizionale sulle rive del lago di Lecco si arricchisce quest’anno con il primo Palio dei Rioni.

Domenica, giochi gonfiabili per bambini, messa e processione delle lucie, regata e spettacolo pirotecnico finale alle 22.30. Da non perdere l’esibizione degli sbandieratori e musici della Torre di Primaluna.

Mostra “Rimuovere” alla Miniera di Cortabbio (Primaluna)

Tutto il weekend

Continua la mostra d’arte contemporanea “Rimuovere”, a cura del collettivo Tra.me, allestita negli spazi suggestivi della miniera di Cortabbio.

Le opere dialogano con l’ambiente minerario, in esposizione per 144 giorni, simbolo degli anni di attività estrattiva.

Sabato 28 giugno serata speciale ecuadoriana a Taceno

Serata a tema con piatti ecuadoriani al Bar Ristorante Roma a Taceno (i gestori sono proprio dell’Ecuador).

Dalle 19 di sabato, nel locale di via Roma, 1.

Tel. 393924528124

E-mail ristoranteroma32@gmail.com

–

Altri appuntamenti e suggerimenti

Mercatini, escursioni e degustazioni in vari paesi della Valsassina.

Prima Festa della Lega in Valsassina sabato 28 giugno, con presenza di esponenti politici. Dalle 19 fino alle 24 a Barzio, in località Fornace .

in Valsassina sabato 28 giugno, con presenza di esponenti politici. Dalle 19 fino alle 24 a Barzio, in località . Per i più sportivi, trekking e camminate enogastronomiche in Valtellina e Alta Valsassina.

Segnalaci il tuo evento!

Hai un appuntamento da suggerire per il prossimo weekend? Scrivici e lo inseriremo nella nostra rubrica.

Buon SUPER WEEKEND in Valsassina!