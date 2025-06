COESTATE 2025 A BARZIO: UN RICCO CALENDARIO PER TUTTI

BARZIO – Anche quest’anno la sede COE ETS di Barzio, nel cuore della Valsassina, si apre a tutti con un ricco calendario di appuntamenti estivi pensati per grandi e piccoli.

Il programma COEstate 2025 si sviluppa tra momenti di spiritualità, proiezioni cinematografiche, laboratori creativi, incontri divulgativi, oltre a una mostra interculturale dedicata al mondo dei burattini. Le attività si rivolgono a un pubblico ampio e variegato: bambini, ragazzi, adulti e famiglie sono invitati a partecipare liberamente o su iscrizione agli appuntamenti in calendario.

COEstate 2025 si apre con una giornata dedicata al ricordo di Don Francesco Pedretti, fondatore del COE, nel 26° anniversario della sua scomparsa. La proposta cinematografica prevede, come di consueto, una selezione di film dal FESCAAAL e dal MiWY: un’occasione per vedere dal vivo due film dell’ultima edizione di entrambi i Festival, e rivedere un titolo ormai classico del catalogo in omaggio al regista recentemente scomparso Souleymane Cissé.

La mostra “I sogni tra le mani” espone burattini, marionette e ombre provenienti da venti Paesi: figure create per essere animate, per insegnare, raccontare, divertire e comunicare in modo universale. Nella cornice della mostra saranno organizzati anche due laboratori per bambini su prenotazione, per sperimentare in prima persona la magia del teatro di figura.

Completano il programma tre incontri con Dino Ticli, geologo, naturalista e autore pluripremiato di libri per ragazzi, capace di trasformare i temi scientifici in avventure appassionanti, ironiche e accessibili a tutti.