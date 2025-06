DA OGGI AL MUU DI VENDROGNO GLI SCATTI DELLE LAVORATRICI IN MONTAGNA

VENDROGNO – In occasione del suo 17º compleanno, il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno (via Roma, 12) ha allestito una mostra speciale: dal 28 giugno al 14 settembre, il polo museale ospiterà “Quel tocco in più – Le donne, rocce giovani su montagne antiche“, la mostra fotografica dell’allevatore e agricoltore di Pasturo Claudio Pigazzi che illustra generazioni di donne valsassinesi al lavoro tra le montagne.

Ad accompagnare nel percorso gli scatti di Pigazzi ci sarà inoltre l’esposizione di diversi utensili legati alla lavorazione del latte donati dalla famiglia di Emiliano Mauri al MUU.

L’inaugurazione della mostra è prevista per oggi, sabato 28 giugno alle 17; al termine verrà offerto un aperitivo. La mostra è a ingresso libero.