CRANDOLA, SI TEME PER LA VITA DI UN ‘FUNGIATT’ 55ENNE NON RIENTRATO

CRANDOLA VALSASSINA – Sono in corso da qualche ora le ricerche di una persona che non ha fatto rientro da un’escursione in ambiente impervio sui monti nel territorio di Crandola – nei pressi dell’Alpe Oro. Si tratterebbe di un uomo di 55 anni uscito per funghi nella giornata di oggi, domenica.

Oltre al Soccorso Alpino, sono stati attivati i Vigili del Fuoco via terra tramite squadra ‘SAF’ e con l’elicottero Drago. Si teme che il disperso sia caduto e abbia potuto perdere la vita. L’intervento è in corso (17:45), la persona in questione è stata localizzata e si stanno compiendo delle verifiche; fatto arrivare sul posto personale sanitario medico 118 e volontari del Cnsas di Premana.

Aggiornamenti in pagina non appena disponibili.

RedCro