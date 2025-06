MARCO PANZERI, DI VALGREGHENTINO, VITTIMA IN MONTAGNA A CRANDOLA

Marco era uscito all’alba insieme a suo padre Fausto, con cui era solito andare a cercare funghi in quella zona che conoscevano molto bene. Dopo aver percorso insieme un tratto, i due si sono divisi per coprire un’area più ampia, con l’accordo di ritrovarsi più tardi nel loro solito punto di incontro. Tuttavia, Marco non è mai arrivato e non rispondeva al cellulare, preoccupando così il padre, che ha subito allertato i soccorritori. Le ricerche si sono attivate rapidamente, coinvolgendo diverse squadre specializzate: i vigili del fuoco con le unità Saf (Speleo Alpino Fluviali), i tecnici del Soccorso Alpino, e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF). Da Malpensa è decollato anche l’elicottero Drago 150 del Reparto Volo Lombardia del 115, con i cosiddetti “Draghi lombardi”.

Un ruolo decisivo è stato svolto dal sistema IMSI Catcher, una tecnologia in grado di localizzare la posizione di un telefono cellulare. Grazie all’elaborazione dei dati, i vigili del fuoco hanno individuato con precisione l’ultima posizione rilevata del cellulare di Marco. L’elicottero ha raggiunto la zona indicata e ha calato due aerosoccorritori sul posto, che hanno trovato il corpo di Marco ai piedi di una cascata.

Si presume che Marco sia scivolato, causando la caduta fatale. I tecnici del Soccorso Alpino di Valsassina e Valvarrone hanno provveduto a spostare la salma in un punto accessibile, dove è stata poi caricata sull’elicottero per il trasporto a valle.

La comunità locale è profondamente scossa per la perdita di un giovane conosciuto e stimato, mentre le autorità continuano a raccomandare la massima prudenza nelle escursioni in montagna, soprattutto in questa stagione, quando il terreno può essere insidioso.

