ALIBERTI, TRA COLPI IN CANNA E CRITICHE AL COMUNE: “FA POCO PER LO SPORT”

LECCO – Dopo tredici anni di collaborazione con Legea, la Calcio Lecco apre un nuovo capitolo scegliendo Acerbis come unico sponsor tecnico per la stagione 2025/2026.

La decisione, annunciata dal presidente Aniello Aliberti, è frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto sia dell’offerta economica che della qualità del design proposto dal nuovo partner. Il contratto avrà durata annuale, con la possibilità di rinnovo al termine della stagione. Aliberti ha sottolineato come questo cambiamento rappresenti un nuovo inizio anche dal punto di vista dell’immagine: la squadra indosserà una veste grafica completamente rinnovata, accompagnata da una maggiore interazione con il pubblico. In quest’ottica, il club ha deciso di coinvolgere direttamente i tifosi nella scelta delle nuove divise: la votazione per la prima maglia è già online, mentre il 7 luglio si aprirà la seconda fase per selezionare la seconda divisa …

