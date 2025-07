PRIMALUNA: IN CONSIGLIO I LAVORI ALL’ELEMENTARE E L’ASILO ALLAGATO

PRIMALUNA – Giovedì (domani) alle 18 consiglio comunale a Primaluna: il gruppo di minoranza, tra i punti all’ordine del giorno, promuove la disamina sulla scuola elementare e sull’asilo con una serie di quesiti.

I fatti. Giovedì 5 giugno, a seguito delle piogge della notte precedente, la scuola dell’infanzia si è allagata causandone la chiusura e costringendo i genitori a dover riportare a casa i propri figli: una interruzione del servizio di cui la minoranza chiede riscontro anche alla luce dei recenti lavori che hanno interessato l’edificio. In questi giorni l’amministrazione ha incaricato un lattoniere per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sul tetto dell’asilo per il costo di 2.318 euro e ripristinare la situazione.

La scuola elementare è invece stata più volte al centro del dibattito a Primaluna: i ritardi sui lavori, le problematiche del cantiere, le variazioni continue che si protraggono muovono una domanda: a settembre l’anno scolastico per gli alunni delle elementari ripartirà a Primaluna o a Barcone?

A seguire l’ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì:

1. Art 39 comma 2 d.lgs 267/2000 discussione sulla richiesta di convocazione consiglio comunale da parte della minoranza consiliare presentata in data 16/06/2025 prot. 00004918

2. Approvazione verbali precedente seduta del 24/04/2025

3. Ratifica deliberazione assunta della giunta comunale in data 29/05/2025 ?. 68, ad oggetto: art. 42 comma 4 e art. 175 comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267. Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 con applicazione dell’avanzo di amministrazione libero e vincolato

4. Comunicazione al consiglio comunale della deliberazione della giunta comunale n. 73 del 12/06/2025 relativa ad un prelevamento dal fondo di riserva

RedPri