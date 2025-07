ARPA LOMBARDIA: IL CALDO HA LE ORE CONTATE

MILANO – “L’ondata di caldo che sta investendo la Lombardia ha una data di scadenza: venerdì 4 luglio prossimo. Fino ad allora in pianura avremo ancora temperature tra i 37 e i 38 gradi, con forte disagio da calore, ma a partire da sabato ci sarà un primo calo delle temperature di 4-6 gradi. Previsto anche il ritorno di piogge e temporali, in particolare nella giornata di domenica. Ci sarà quindi l’inizio di una nuova fase meteorologica caratterizzata da marcata variabilità con nuove occasioni per piogge e temporali anche durante la settimana successiva”. Lo dice il Servizio Meteo di Arpa Lombardia .

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS