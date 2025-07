DELPINI LUNEDÌ IN VISITA ALLA COMUNITÀ DI BALLABIO. L’ARCIVESCOVO BENEDIRÀ L’ORATORIO

BALLABIO – La comunità cattolica di Ballabio si prepara ad accogliere con grande emozione la visita dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in programma per lunedì 7 luglio. Un evento molto atteso, che rappresenta un momento di profonda spiritualità e di incontro per l’intero paese. Il cuore della visita sarà la benedizione ufficiale dell’oratorio, recentemente rinnovato e sempre punto di riferimento per i giovani, le famiglie e l’intera parrocchia. L’oratorio, simbolo di aggregazione e di crescita umana e cristiana, ospiterà la cerimonia con la partecipazione delle autorità locali, dei volontari e di numerosi fedeli.

