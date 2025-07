METEO, TEMPO INSTABILE E SOLE IN PIANURA. MA DA DOMENICA PEGGIORA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’ondata di calore che sta interessando la Lombardia è nella sua fase finale ma il forte disagio da calore persisterà per un paio di giorni soprattutto nei settori meridionali. Le condizioni meteorologiche danno tempo variabile con possibilità di locali rovesci e temporali, ma anche ampio soleggiamento soprattutto sulla pianura. Da domenica è previsto un periodo di condizioni ancora più instabili a causa delle correnti settentrionali che porteranno anche temperature in calo, in pianura tra 25 e 30 gradi.

Venerdì 4 luglio

Cielo sereno con locali annuvolamenti in montagna. Precipitazioni assenti su buona parte della regione tranne locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi orientali e centrali dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento. In pianura minime tra 19 e 24 °C, massime tra 36 e 40 °C. Zero termico tra 4000 e 4400 metri.

Venti deboli o molto deboli variabili in pianura, in montagna a regime di brezza nelle valli. Rinforzi di venti associati ai fenomeni temporaleschi. Disagio da calore forte su buona parte della regione.

Sabato 5 luglio

Nuvolosità irregolare, con cielo a tratti fina a nuvoloso. Precipitazioni sparse a tratti in transito verso est e a carattere di rovescio, soprattutto nella notte e dal tardo pomeriggio. Temperature generalmente in lieve calo, più marcato nelle massime che nelle minime. In pianura minime intorno a 23 °C, massime intorno a 36 °C. Zero termico tra 3700 e 4200 metri. Venti in pianura deboli con locali rinforzi da est in rotazione da sud. In montagna deboli di direzione variabile. Rinforzi nei fenomeni temporaleschi. Disagio da calore in calo ma nei settori meridionali ancora forte durante alcune ore del giorno.

Domenica 6 luglio

Aumento della nuvolosità fino a un cielo prevalentemente nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni: rovesci diffusi, localmente temporaleschi, soprattutto dal pomeriggio. Temperature minime e massime in calo. Zero termico tra 3600 e 4100 metri. Venti deboli di direzione variabile con locali rinforzi.

Lunedì 7 luglio

Temperature in ulteriore calo con massime in pianura tra 25 e 30 gradi. Tempo variabile con cielo nuvoloso a tratti e possibilità di rovesci soprattutto sui rilievi, in serata in spostamento vero sud sulla pianura. Martedì nuvolosità irregolare con rovesci sparsi, soprattutto sui settori centrali e orientali.