TORNEO DÖL CHILE, IN SEMIFINALE PASSANO PENSOTTI SERVICE E PAPA LEONE

MARGNO – Si è decisa mercoledì sera la finale per l’edizione 2025 del Torneo Döl Chile, competizione calcistica organizzata in memoria di Achille Gobbi sul campo di Margno.

La prima semifinale della serata ha visto affrontarsi Pensotti Service e Bar Coyote Ugly: a trionfare è Pensotti Service, che porta a casa il match con il risultato di 4 – 1.

Uomo partita di questa prima sfida è Giancarlo Maroni della Pensotti Service.

Passano quindi in finale per il 1º/2º posto Pensotti Service, per il 3º/4º posto Bar Coyote Ugly.

Nella seconda partita della serata si sfidano Papa Leone e C.S. Margno, che concludono una sfida senza esclusione di colpi sul 4 – 2.

Man of the Match della seconda semifinale è Mattia Fabrizio della Papa Leone.

Passano in finale per il 1º/2º posto Papa Leone, per il 3º/4º posto C.S. Margno.

RedSpo