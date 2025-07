IL SONDAGGIO DI VN. SUL RIARMO LETTORI CONTRARI, IL PIL SERVE AD ALTRO

VALSASSINA – Il sondaggio lanciato da Valsassinanews sul tema del riarmo e dell’aumento delle spese militari ha stimolato una forte partecipazione da parte della comunità. La proposta di destinare il 5% del prodotto interno lordo alla difesa ha acceso il dibattito, tra chi sostiene la necessità di proteggere il Paese e chi invece chiede investimenti in ambiti più urgenti.

I risultati del sondaggio

Con 436 voti totali, il sondaggio ha fotografato una valle divisa ma ben consapevole della portata della discussione. A prevalere sono stati i contrari: il 49% dei votanti ritiene che “sono miliardi che servono ad altro“, indicando una chiara preferenza per l’uso di risorse pubbliche in settori come la sanità, l’istruzione e il welfare.

Non mancano però gli approcci più favorevoli: il 26% appoggia l’aumento delle spese militari, sostenendo che “dobbiamo difenderci“, mentre una minoranza significativa (8%) propone un taglio radicale, puntando addirittura allo 0% del PIL.

Conclusioni

La distribuzione delle preferenze dimostra come il tema tocchi corde profonde nella cittadinanza, evidenziando sensibilità diverse legate sia alla sicurezza nazionale che al benessere sociale. Il sondaggio ha permesso di raccogliere visioni contrastanti, ma anche spunti utili per una riflessione politica più consapevole.

Di seguito il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 10 luglio e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione riguardo un tema di cronaca giudiziaria che ha scosso la Valsassina: la condanna a tre anni per l’omicida di Ambra De Dionigi.

RIARMO, LE SPESE MILITARI AL 5% DEL P.I.L.: COSA NE PENSI? No, miliardi che servono ad altro (49%, 210 Voti)

Sì, dobbiamo difenderci (26%, 112 Voti)

Io scenderei allo 0% (8%, 36 Voti)

Esistono le vie di mezzo... (8%, 32 Voti)

È sempre il solito magna-magna (8%, 32 Voti)

Non ho idee precise in proposito (1%, 3 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 1 Voti) Totale votanti: 426