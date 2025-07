CASSINA. LAVORI STRADA PER MEZZACCA, LA RISPOSTA DEL SINDACO

CASSINA VALSASSINA – In risposta alla lettera pubblicata su Valsassinanews, in cui una cittadina esprime profonda preoccupazione per la “devastazione” del bosco lungo la strada per Mezzacca, il sindaco di Cassina Michele Polvara ha chiarito le motivazioni dietro l’intervento.

“Capisco che l’impatto visivo oggi sia forte – ammette il primo cittadino – ma si tratta di un lavoro necessario, volto alla messa in sicurezza di una strada complicata, soggetta a cedimenti e attraversata da mezzi pesanti.” La strada, infatti, “presenta tornanti stretti e una pendenza significativa che, nel tempo, ha favorito il deflusso dell’acqua e causato danni strutturali”.

Il taglio della vegetazione tra un tornante e l’altro è stato parte di un’azione “radicale ma indispensabile”, spiega Polvara, sottolineando che l’intervento avrebbe dovuto essere realizzato già in passato, ma è stato rimandato per vari motivi fino a giugno. “Se l’intervento fosse stato fatto a settembre o in un altro periodo, non avrebbe certamente avuto lo stesso impatto visivo. Fra qualche mese – aggiunge – l’area apparirà meno spoglia e la natura farà il suo corso.”

Il Comune intende inoltre partecipare a un bando della Comunità Montana per ottenere fondi destinati alle strade agrosilvopastorali, con l’obiettivo di completare l’opera anche con nuovi parapetti e ulteriori misure di sicurezza.

“È solo l’inizio di un lavoro più ampio – conclude il sindaco – ma da oggi il problema sarà risolto per diversi anni”.

