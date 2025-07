MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 9 a domenica 12 luglio 2025.

via ALCIDE DE GASPERI, il 7 luglio, civico 18, restringimento regolamentato tramite movieri per eliminazione vecchia presa acquedotto;

via MARCO D’OGGIONO, il 7 luglio, civico 23, restringimento regolamentato tramite movieri per rinnovo allaccio per perdita;

lungolario LUIGI CADORNA, il 7 e l’8 luglio, civico 7, restringimento per nuovo allaccio fognario;

via GIUSEPPE BOVARA, il 7 e 8 luglio dalle 8:30 alle 17:00, tra il civico 13 e il civico 23, divieto di transito per occupazione suolo pubblico;

via GIUSEPPE BOVARA, il 7 e 8 luglio dalle 8:30 alle 17:00, sospensione rilevazione accessi ZTL da piazza Mario Cermenati per occupazione suolo pubblico;

via BAINSIZZA, dal 7 all’11 luglio, civici 96 e 98, restringimento per riparazione chiusini;

via DON GIOVANNI MINZONI, dal 7 all’11 luglio, civici 5, 6, 9, 11 e intersezione con via Maria Tramaglino, restringimento per sostituzione e riparazione chiusini;

via DON GIUSEPPE POZZI, dal 7 all’11 luglio, civici 22 e 24, restringimento per riparazione chiusini;

corso GIACOMO MATTEOTTI, dal 7 all’11 luglio, civico 89, restringimento per riparazione chiusini;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, dalle 8:00 del 7 luglio alle 17:00 del 18 luglio, intersezione con corso Monte San Gabriele, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h;

via LAZZARETTO, l’8 luglio, civico 5, restringimento per rinnovo allaccio per perdita;

via DEI PARTIGIANI, il 9 luglio, civico 40, restringimento della sede stradale per perdita acqua;

corso PROMESSI SPOSI, l’10 e l’11 luglio, civico 30, restringimento regolamentato tramite movieri per collegamento fibra;

via DELL’ISOLA, il 10 luglio dalle 8:00 alle 17:00, civico 30, divieto di transito;

via GIACOMO PUCCINI, l’11 luglio dalle 8:00 alle 17:00, civico 12, divieto di transito;

via DEL ROCCOLO, dalle 8:00 dell’11 luglio alle 18:00 del 31 luglio, tratto compreso tra via Eremo e via Aristide Gilardi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, in base all’andamento del cantiere.

mercoledì 9 luglio dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

sabato 12 luglio dalle 5:00 alle 15:00

via Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Giuseppe Garibaldi, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);

viale Costituzione, direzione obbligatoria dritto in direzione Lungo Lario Isonzo all’altezza dell’ingresso dell’area a parcheggio di piazza Mazzini;

piazza degli Affari, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Giuseppe Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

Lungo Lario Isonzo, istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus e, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro, direzione obbligatoria dritta in entrambi i sensi di marcia;

piazza Mazzini, nell’area a parcheggio di piazza Mazzini e nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito e sospensione della rilevazione degli accessi ZTL;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività).

