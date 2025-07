CALCIO, TORNEO COMUNI: INTROBIO 6-1 SUL PASTURO, PREMANA-BALLABIO 3-2

PRIMALUNA – Ha preso il via il tradizionale torneo estivo di calcio tra i Comuni della Valsassina, in campo come sempre all’oratorio di Primaluna.

Serata di esordio “scoppiettante” per la quinta edizione della competizione, con ben 12 marcature nelle prime due partite – molto sentite e in grado di attirare un pubblico cospicuo.

Nel primo match, scontro senza storia vinto dal team di Introbio 6-1 su un Pasturo “di un’altra categoria”. Molto più emozionante il 3-2 col quale la squadra di Premana ha battuto il Ballabio nella riedizione della ‘finalina’ dell’edizione 2024 del torneo.

In questa pagina le immagini realizzate dai nostri inviati martedì sera a Primaluna; in coda, il calendario completo.

Prossimi incontri domani, giovedì 10 luglio, con il debutto dei “padroni di casa” primalunesi contro Esino Lario e la seconda sfida tra i campioni in carica del Cortenova e Cremeno.

RedSpo