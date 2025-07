INCENDIO IN UNA RIMESSA IN ZONA CICLABILE A PRIMALUNA: VDF ALL’OPERA

ULTIM’ORA/PRIMALUNA – Intervento in corso in questi minuti (ore 22 circa di mercoledì) per un sospetto di incendio all’interno di una rimessa nel complesso di un ‘ranch’ situato a Primaluna.

Sul posto due automezzi dei Vigili del Fuoco che stanno operando intorno a un veicolo ad uso agricolo. Al momento non risultano persone ferite o intossicate dal fumo. Da testimonianze raccolte in loco non si sarebbero sviluppate fiamme nell’area.

Aggiornamenti costanti della notizia in questa stessa pagina.

RedCro