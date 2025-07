FIAMME IN AZIENDA DI VIA CARALETTA, “INTERVENTO DEI PROPRIETARI DECISIVO”

PRIMALUNA – Come anticipato pressoché “live” ieri su VN (qui il nostro articolo serale) il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco ha inviato quattro squadre – due dal Bione e due da Bellano – per un incendio all’interno di una azienda agricola di via Caraletta.

“Il pronto intervento dei proprietari ha scongiurato il peggio” comunicano in una nota i pompieri. Le operazioni si sono concluse con la rimozione di un mezzo d’opera coinvolto e la sua relativa bonifica. Le squadre sono rientrate nelle rispettive sedi intorno alle 23.45.

