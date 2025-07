RUBRICA FOTOGRAFICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “TRA CIELO E PIETRA”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Tra cielo e pietra”.

L’autore la descrive così:

Un lampo squarcia il velo del tramonto, danza tra nubi color vino e silenzio, accende il fianco ruvido del monte come un dio antico in cerca di voce.

Tuoni sussurrano storie dimenticate, tra le creste ferme e il vento che ascolta, mentre il cielo si fa teatro e tempesta, e il cuore, spettatore, resta in soggezione.

Ci sono momenti in cui la montagna si ferma, non perché smetta di vivere, ma perché tutto intorno tace in attesa del colpo di scena.

Poi arriva: un fulmine. Una linea luminosa che divide il cielo in due e lo colora di rosa violento, una sinfonia istantanea che dura meno di un respiro.

In quell’attimo, l’obiettivo cattura qualcosa che l’occhio umano non saprebbe spiegare: non solo luce e nuvole, ma una tensione viva tra la natura e ciò che la osserva.

Fotografare un fulmine non è solo fortuna, è presenza.

È esserci, nel momento giusto, con il cuore fermo e il dito pronto.

Foto scattata a Primaluna il 07/07/2025–

