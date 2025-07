CASSINA: 4 TOMBOLATE SERALI PER SOSTENERE L’ASILO NIDO. E TANTA MUSICA

CASSINA VALSASSINA – Cassina si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della solidarietà. La Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Evangelista e l’Asilo Nido Goccia Dopo Goccia lanciano una serie di imperdibili tombolate serali che promettono allegria, convivialità e un importante gesto di sostegno per il futuro dei più piccoli.

L’appuntamento è fissato per quattro serate di mercoledì, a partire dalle 21, presso Piazza Comunale, 2 (in Comune), a Cassina Valsassina:

9 luglio – “Idee di Casa”

30 luglio – “Gastronomica”

6 agosto – “Casa & Giochi”

20 agosto – “Buoni e Varie”

Oltre ai premi a tema, ogni tombolata sarà l’occasione per incontrarsi, ridere, giocare… e contribuire a un progetto educativo di valore. Il ricavato delle serate sarà infatti interamente destinato all’apertura della nuova sezione Micronido, prevista per il 1° settembre.

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza: partecipare significa investire nel futuro dei bambini della comunità.

Ma gli eventi non finisco qui. Cassina infatti ospita anche un weekend all’insegna della musica. Si comincia venerdì 11 luglio alle 21 al bar Parco Giochi dove andrà in scena Area Vasco, band di tributo a Vasco Rossi. La Tribute band porterà in scena il loro “Stupendo” Tour 2025.

Sabato 12 luglio invece, la Pro Loco Cassina Valsassina APS invita tutti in piazza Olivelli. Alle 19:30 cena con polenta taragna, salsicce e wurstel. Mentre alle 21 si esibirà dal vivo la Blue Live Band Orchestra.