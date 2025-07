CENTRO VALLE, PARADOSSO PARCHEGGI: “PAY” A INTROBIO, GRATIS POCO PIÙ IN LÀ

CENTRO VALSASSINA – Introbio, centro della Valsassina e punto di partenza per le amate escursioni in Val Biandino, ha deciso di introdurre nuove aree di parcheggio a pagamento: 1 euro l’ora, 5 euro al giorno. Un’idea che, sulla carta, potrebbe sembrare una scelta per regolare l’afflusso o per finanziare servizi. Ma basta guardare una mappa come quella pubblicata in copertina e a fondo pagina (o farsi due passi) per notare un paradosso: a poche decine di metri, nel vicino comune di Primaluna, i parcheggi sono ancora gratuiti.

La Val Biandino attira ogni anno migliaia di escursionisti, famiglie, biker e camminatori. Per molti di loro, Introbio è il punto di accesso naturale.

Ma ora chi arriva da fuori si troverà di fronte a un bivio assurdo: pagare per comodità o allungarsi fino a Primaluna per risparmiare?

Viene da chiedersi se le amministrazioni di Introbio e Primaluna si siano parlate.

O se ognuna stia navigando a vista. Il risultato è una gestione scoordinata di uno dei pochi territori della Valsassina con un potenziale turistico ancora sostenibile.

Chi ci guadagna davvero? Certamente non i visitatori.

E nemmeno i cittadini, che vedranno cambiare le abitudini e la viabilità del loro paese.

RedPol