RACCONTARE IL MONDO DISEGNANDO: L’ARTE DI ELISA IN MOSTRA A CASSINA

Buongiorno,

mi chiamo Rebecca Albarani, abito in Valsassina e sono la mamma di Elisa, una bambina di 10 anni che vive con la neurofibromatosi di tipo 1 e l’ADHD. Nonostante le difficoltà, Elisa ha sviluppato un modo tutto suo di raccontare il mondo: disegnando.

Vi scrivo per segnalarvi che il Comune di Cassina ha deciso di ospitare da sabato 19 luglio una piccola mostra dedicata a Elisa, proprio di fronte al municipio, con alcune delle sue creazioni più significative. È un gesto semplice, ma per noi profondamente importante: racconta la storia di una bambina che, nonostante le sfide quotidiane, è riuscita a trovare un canale di comunicazione attraverso il disegno, trasformando la complessità in bellezza e inclusione. I suoi disegni non sono solo espressione artistica, ma veicolano messaggi potenti: parlano di inclusione, rispetto delle differenze e del diritto di ogni bambino a essere visto e ascoltato.

Vi lascio anche il link al mio profilo Instagram, dove condivido la nostra quotidianità con trasparenza e sensibilità.

Cordiali saluti

Rebecca Albarani