TEATRO/LA VERA STORIA DELLE “RADIUM GIRLS” QUESTA SERA A PRIMALUNA

PRIMALUNA – Oggi sabato 12 luglio, alle 21 al Parchetto Cooperativa le Grigne di Primaluna, Frazione Vimogno, per la prima volta a teatro in Italia, andrà in scena la vera storia delle Radium Girls.

Anni venti del ‘900, New Jersey. La U.S. Radium Corporation assume centinaia di ragazze come pittrici di quadranti degli orologi destinati ai soldati. La vernice “Undark” utilizzata è un prodotto innovativo dalle caratteristiche uniche: brilla nel buio. Le ragazze sono affascinate dalla sua luminescenza, che si deposita sulle loro vesti e le fa brillare la notte. In “Undark” si nasconde però una terribile insidia: la presenza di radio, elemento inizialmente ritenuto una sorta di nuova panacea e solo in seguito riconosciuto come un fatale cancerogeno.

Uno spettacolo potente che parla di donne, di coraggio, di lotta per la giustizia e che segnerà una tappa fondamentale per il progresso delle condizioni e dei diritti sul lavoro. Ingresso gratuito, previsto il rinvio in caso di maltempo.