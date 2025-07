OGGI A CASARGO, MARGNO E TACENO RITORNANO “LE VOCI DELLE ALPI”

CASARGO – Dopo l’evento di lancio a Crandola Valsassina, l’iniziativa ‘Le voci delle Alpi‘ giunge oggi, sabato 12 luglio al suo appuntamento clou, che da tre anni si svolge il secondo sabato del mese a Casargo estendendosi, con questa edizione, anche a Margno e Taceno.

Si tratta di un’esperienza di valorizzazione del territorio che, seguendo il filo rosso del canto tradizionale, accompagna i partecipanti alla scoperta del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico dell’Alta Valsassina, all’insegna di un turismo sostenibile, curioso e attento. Sono previsti due percorsi distinti, uno accessibile a tutti, l’altro riservato alle persone amanti di un trekking semplice, ma ricco di suggestioni paesaggistiche e culturali. La partenza del percorso escursionistico semplice è fissata alle 9:15 a Margno, mentre il percorso trekking ha inizio alle 9 dalla chiesa parrocchiale di Taceno, preceduto da una breve visita guidata a cura di Marco Sampietro.

Entrambi toccano come prima tappa il borgo antico di Bagnala a Margno: qui i partecipanti saranno attesi nella chiesa di Santa Caterina da un coinvolgente e originale concerto dedicato ai canti mariani della tradizione con il gruppo ‘I Cantori di Erba‘ diretti da Francesco Andreoni. Grande novità di quest’anno sarà l’osservazione del sole a cura del gruppo Astrofili Valsassina.

Dopo il pranzo, il percorso escursionistico semplice prosegue con il ritorno a Margno a piedi o in navetta e il trasferimento in frazione Narro di Casargo. Il percorso trekking raggiunge la stessa meta con una bella mulattiera che si snoda attraverso boschi, alpeggi e borghi. I partecipanti si riuniscono per assistere a splendidi momenti musicali di gruppi prestigiosi quali Ensemble Barabàn (Narro, Piazzetta Fragorosa), Amici di Dossena (Indovero-Narro, Chiesa di San Martino), Duo Ranieri Fumagalli e Stefano Venturini (Indovero, Santuario di Pomaleccio), in diversi luoghi collegati da suggestivi percorsi.



Culmine di questa intensa giornata è la festa conclusiva alla IndoVino-Azienda agricola Mattia Citterio a Indovero: un goloso aperitivo, innaffiato dal vino prodotto in quota dall’azienda, coronerà l’evento con la partecipazione di tutti i gruppi musicali e il coinvolgimento del pubblico.

Al termine, il gruppo trekking può ritornare a piedi a Taceno lungo un veloce e paesaggistico sentiero, per gli altri è a disposizione il servizio navetta. Prenotazione tramite il sito Eventebrite , per informazioni www.vocate.provincia.lecco.it .

Questo secondo appuntamento è organizzato dai Comuni di Casargo, Margno e Taceno, in collaborazione con l’associazione Le Nostre Radici di Indovero e il Gruppo Alpini di Margno, con il coordinamento scientifico di Res Musica e con il sostegno della Provincia di Lecco.