DAL 18 LUGLIO A CASARGO LA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE

CASARGO – Dal 18 luglio prende il via la tradizionale Festa della Madonna del Carmine a Casargo, una tre giorni ricca di spiritualità, cultura e intrattenimento per tutta la comunità.

Venerdì 18, alle 20:30, la celebrazione inizierà con una solenne messa nella Chiesa parrocchiale di San Bernardino, accompagnata dalle voci del Coro di Casargo.

Sabato 19 sarà invece protagonista la Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco, che alle 18 partirà con una sfilata lungo via Italia fino al monumento ai Caduti, dove verrà deposta una corona d’alloro in segno di omaggio.

Alle 19, di fronte alla chiesa, si terrà il concerto della fanfara, seguito, intorno alle 19:45, dalla risalita fino all’albergo ristorante Alpino per la tradizionale “Cena dei bersaglieri”.

La domenica mattina, via Italia sarà animata dalla magia dei Madonnari, artisti che daranno vita alle loro opere a partire dalle 10.

La serata culminerà alle 20:30 con la processione religiosa, accompagnata dal Corpo bandistico San Dionigi di Premana. Il percorso si snoderà per le vie del paese, riportando la statua della Vergine sul sagrato di San Bernardino per la benedizione finale.

A concludere i festeggiamenti sarà uno spettacolo pirotecnico, previsto per le 22.

“Anche quest’anno – commenta il sindaco Antonio Pasquini – grazie a tanti cittadini, il paese si veste a festa per onorare la Madonna del Carmine, con le vie già decorate e l’atmosfera che profuma di comunità e devozione.

Immancabile la tradizionale pizzocherata di sabato.

Musica, allegria e tanto divertimento per tutte le età!

Un grazie alla Pro Loco Casargo, custode delle tradizioni e motore dell’organizzazione.

Vi aspettiamo numerosi sabato e domenica per vivere insieme questi momenti speciali tra sacro e profano”.