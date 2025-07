MARIA E AURORA INVERNIZZI: “SORELLE MONDIALI” NELLO SKIROLL IN LETTONIA

INTROBIO – Le sorelle Maria e Aurora Invernizzi, talentuose atlete di Introbio, rappresentano l’Italia ai Campionati Mondiali Juniores di skiroll a Madona, in Lettonia, dal 17 al 20 luglio. Il programma iridato comincia giovedì con una 10 chilometri a tecnica classica. Venerdì la prova sprint a squadre, dove Maria e Aurora saranno in gara assieme. Sabato tocca alla super sprint in tecnica libera. Si chiude domenica con la mass start.

Un risultato di grande prestigio per la Comunità Montana Valsassina e per lo sport locale, che segue con entusiasmo la crescita di queste giovani promesse. Le sorelle introbiesi, figlie di un’altra grande atleta come Paola Beri, sono in Lettonia dopo il ritiro in Trentino con il gruppo giovani.

La convocazione: un traguardo storico

Non è consueto vedere due sorelle convocate insieme per una manifestazione di così alto livello. Maria (18 anni) e Aurora (15 anni) sono tra le quattro atlete selezionate dalla Federazione Italiana per difendere i colori azzurri nella rassegna iridata. La convocazione è il meritato riconoscimento per le ottime prestazioni ottenute nelle ultime stagioni, sia nello sci di fondo invernale sia nello skiroll.

Il percorso delle sorelle Invernizzi

Maria Dopo una stagione intensa nello sci di fondo, ha saputo ritrovare la forma anche nello skiroll, convincendo i tecnici federali a inserirla nel quartetto azzurro. La sua determinazione e la capacità di superare la fatica accumulata sono state decisive per questa chiamata mondiale.

Aurora In costante crescita fisica e tecnica, Aurora si affaccia all’appuntamento iridato con entusiasmo e voglia di imparare, pronta a confrontarsi con avversarie più esperte. La sua predilezione per lo sci di fondo estivo le ha già regalato risultati importanti nelle categorie giovanili.

Entrambe sono allenate da Luca Artusi, tecnico di Primaluna, già noto per aver seguito anche il figlio Aksel, atleta della Nazionale di sci di fondo “Milano-Cortina”.

Il tecnico di Primaluna conferma la scaletta degli impegni e la situazione odierna delle due giovanissime sportive valsassinesi:

“Maria e Aurora da ieri sono in ritiro con il gruppo giovani a Pinzolo in Trentino, per un collegiale sino a sabato”.

Un’occasione preziosa per affinare la preparazione in vista dell’appuntamento mondiale.

Il programma delle gare

Data Gara 17 luglio 10 km tecnica classica 18 luglio Team sprint 19 luglio Sprint tecnica libera 20 luglio Mass start

Un legame con la Valsassina

Maria e Aurora sono un esempio di talento e dedizione che rende orgogliosa l’intera comunità. Non è la prima volta che le sorelle Invernizzi fanno parlare di sé: negli scorsi mesi, Valsassinanews ha raccontato puntualmente le loro imprese e la loro crescita sportiva, sottolineando i successi nelle gare nazionali e regionali di skiroll e sci di fondo.

Per approfondire, vi rimandiamo agli articoli precedenti pubblicati su questa testata.

In bocca al lupo!

A Maria e Aurora va il più grande in bocca al lupo da parte di VN e dei lettori, certi che sapranno onorare la maglia azzurra e vivere un’esperienza indimenticabile ai Mondiali di Madona.

RedSpo