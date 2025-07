WHATSAPP: LE ULTIME NOVITÀ DI QUESTO 2025

L’app di messagistica targata Meta non sta mai ferma. E anche in questa prima parte dell’anno ha rilasciato alcune novità per rendere l’interazione con amici, colleghi e familiari sempre più utile e coinvolgente. A volte è difficile star dietro ai continui aggiornamenti, per questo abbiamo deciso di riassumere brevemente le più interessanti pubblicate entro il mese di luglio. Prima di partire, ad esempio, sapevate che è possibile inviare messaggi multipli WhatsApp? Questa è solo una delle funzioni più recenti sviluppate dall’app di messagistica che a marzo 2025 contava ben tre miliardi di utenti attivi mensili, in aumento rispetto agli oltre 2 miliardi di marzo 2020 (dati Statista).

Chat di gruppo, eventi, chiamate e canali

Prima novità: a molti non sarà affatto sfuggito il piccolo aggiornamento nella barra in alto all’interno delle conversazioni di gruppo, grazie al quale ora è possibile capire quanti utenti sono online, quindi disponibili a chattare. Inoltre, con la nuova impostazione “Notifica per” è possibile assegnare una priorità ai messaggi ricevuti: basta selezionare “In evidenza” per limitare le notifiche relative a menzioni, risposte e messaggi dai contatti in rubrica; in alternativa è possibile optare per “Tutti” e ricevere qualsiasi notifica.

Oltre alla possibilità di creare eventi nei gruppi, adesso è consentito anche nelle conversazioni individuali. E chi non è particolarmente sicuro potrà scegliere la classica opzione degli indecisi: un “forse” come risposta. Piuttosto amletica, ma resta pur sempre una risposta. Con riferimento a quest’ultima feature, è consentito anche invitare un ospite, aggiungere data e orario di fine per gli eventi più lunghi, oltre a fissare l’evento in una chat.

Piccolo capitolo iPhone. L’app di messagistica permette, sugli smartphone della “mela” di scansionare e inviare documenti direttamente da WhatsApp su iPhone. Basterà selezionare “Scansiona documento” dall’area degli allegati e seguire le istruzioni per scansionare, ritagliare e salvare il file. Occhio che grazie all’ultimo aggiornamento di iOS, WhatsApp può diventare l’app predefinita per messaggi e chiamate. Istruzioni? Eccole: Impostazioni > App di default > WhatsApp.

Piccola parentesi rivolta ai cittadini: WhatsApp non è solo divertimento, ma è sempre più usata anche per segnalare guasti e problematiche territoriali.

Chiamate. Ripartiamo brevemente da iPhone. Gli utenti che utilizzano lo “smartphone di Cupertino” ora possono ingrandire un video usando le dita durante una videochiamata. Per tutti gli altri, invece, chi vorrà aggiungere qualcuno a una chiamata individuale in corso, direttamente dalla chat, dovrà semplicemente toccare l’icona della chiamata in alto e selezionare “Aggiungi alla chiamata”. Gli utenti più esuberanti saranno invece contenti di poter utilizzare sei nuovi filtri e sei ulteriori effetti nelle videochiamate o nelle foto.

Ma con gli ultimi aggiornamenti, WhatsApp si è focalizzata anche sull’affidabilità delle conversazioni vocali e sulla loro qualità. Grazie all’ottimizzazione del sistema di routing, si è ridotto il numero di chiamate interrotte e il fastidioso blocco del video. E ancora: con il rilevamento potenziato della larghezza di banda aumenta la velocità di aggiornamento dei video in qualità HD, per un’esperienza ovviamente più pulita e piacevole.

Parentesi stickers ed emoji. Sì, perchè senza l’espressività delle faccine colorate WhatsApp non sarebbe esattamente la stessa cosa. E allora partiamo con l’effetto dinamico delle emoji: ad ogni condivisione saranno ancora più divertenti perchè non staranno più ferme ma in movimento. Con la funzione Creatore di sticker animati ora è possibile trasformare i video preferiti in sticker in movimento. Infine, ecco gli Sticker social degli avatar, condivisibili solo nelle chat individuali con chi ha un avatar ed è salvao tra i contatti in rubrica.

Piccolo capitolo sui canali WhatsApp. Per quanto riguarda le note video dei canali adesso, così come per le chat, gli amministratori possono registrare e condividere istantaneamente video brevi con gli iscritti (max 60 secondi). In merito alla trascrizioni dei messaggi vocali sui canali ora è possibile ricevere la versione scritta dei messaggi vocali inviati sui canali. Sarà molto più semplice restare aggiornato anche quando non puoi ascoltarli (sperando che gli amici non si dilunghino troppo). Infine, i Codici QR: l’amministratore del canale adesso può inviare un codice QR univoco che linka direttamente al canale. Obiettivo? Condividere contenuti più facilmente e far crescere il pubblico.

Sempre in merito ai canali WhatsApp, il social di Zuckerberg ha abilitato l’opzione Sondaggi fotografici nei canali, ancora più interattivi e divertenti. Gli amministratori possono aggiungere foto a ogni opzione. Infine, impostando come importanti gli aggiornamenti di un canale si potrà tornare a vederli ogni volta che un utente ne ha voglia.

Come restare sempre aggiornati?

Insomma, l’app di messagistica targata Meta non sta davvero mai ferma. WhatsApp è sempre in movimento e continua a offrire un servizio di messaggistica basato su chat private e crittografate, da usare con familiari, amici e colleghi di lavoro, puntando al massimo dell’interattività. Tutte le novità sono svelate, mese dopo mese nel suo blog ufficiale. Una risorsa da consultare giorno per giorno per stare sempre al passo con gli aggiornamenti di una delle tecnologie che ha rivoluzionato il modo di comunicare e di utilizzare gli smartphone.