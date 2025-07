QUELLE RAGAZZE “AL RADIO”, APPREZZATO TEATRO D’INCHIESTA A PRIMALUNA

PRIMALUNA – La vera storia delle “Radium Girls” è un interessante spettacolo andato in scena al parchetto della cooperativa Le Grigne di Primaluna a Vimogno per iniziativa del Comune e con l’interpretazione di Nicola Bizzarri e Sabrina Corabi. Opera apprezzata dal discreto pubblico presente, mette in scena una storia drammatica e purtroppo realistica avvenuta negli anni ’20 del 900 – quando molte giovanissime pittrici di quadranti degli orologi destinati ai militari USA rimasero intossicate dal radio impiegato nel loro lavoro e morirono.

Una potente denuncia contro il business che uccide in fabbrica, tristemente di attualità.

Bella la location, notevole l’impegno dei due autori e attori e al termine lunghi applausi e un ringraziamento reciproco tra la compagnia e la vicesindaca e assessora alla Cultura di Primaluna Claudia Paroli, che è stata ringraziata per il coraggio della scelta di uno spettacolo decisamente non facile.

Iniziativa edificante, questa del teatro “sociale”, che avrà un seguito nelle prossime settimane e ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso non solo delle estati del paese di Centro Valle.

RedCult