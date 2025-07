TORNA A BALLABIO IL ‘SERVIZIO PONTI’, TOTALMENTE GRATUITO PER LE FAMIGLIE

BALLABIO – Si aprono oggi le iscrizioni per il Progetto Ponti che si terrà dall’1 al 5 settembre dalle 8 alle 17:30, al Parco Due Mani. Il servizio, “fortemente voluto dall’amministrazione comunale ballabiese”, verrà realizzato dall’Ambito di Bellano in collaborazione con la Cooperativa Sineresi. Quest’anno il servizio è totalmente gratuito per le famiglie, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia.

La Gestione Associata dell’Ambito Sociale di Bellano ha partecipato al bando con un progetto che includeva diverse attività …

