LA VALSASSINA DEL SILENZIO: INCENDI, MINACCE MA NESSUN COLPEVOLE

VALSASSINA – A Cortenova, dopo un anno, tutto tace. Siamo ancora una volta nel cuore della Valsassina a parlare di degrado urbano, di cittadini lasciati senza risposte e di tutele che non funzionano.

Il Comune, solo ora, sembra accorgersi della situazione, diffondendo avvisi dopo un recente episodio di atti osceni nella zona della ciclopedonale. Eppure la memoria riporta a un fatto ben più grave: un anno fa, nel pieno della notte, venne dato fuoco all’ingresso di un’abitazione privata in centro paese. Vittima, una giovane donna incinta – che denunciò immediatamente l’accaduto. Dopo dodici mesi, però, nessuna traccia dei responsabili. Eppure le telecamere in paese ci sono. Difficile credere che nessuno abbia visto nulla.

Ancor più inquietante ricordare che, un mese prima di quell’incendio, alla stessa persona furono tagliate le quattro gomme dell’auto. Anche in quel caso, denuncia contro ignoti. Che ignoti sono rimasti. Così come a Primaluna, dove un episodio analogo fu archiviato senza esito.

Sembra valere la legge non scritta del “Se voglio ti danneggio, tanto rimarrò impunito”.

La Valle assiste, il silenzio continua.

VN