DOPO I FUNERALI: IL GRAZIE DA PARTE DELLA FAMIGLIA DI GIAMPIERO MANZONI

MARGNO – “Grazie di cuore per aver partecipato al saluto di Giampiero. La vostra presenza e il vostro affetto ci hanno confortato in questo momento di dolore e rimarranno per noi un segno prezioso della stima e dell’affetto che lo circondavano”.

Così, “con gratitudine”, la famiglia dello scomparso Giampiero Manzoni ha voluto ringraziare quanti – e sono stati tanti – hanno presenziato alle esequie del ristoratore e maestro di sci alle Betulle e consigliere comunale di Margno, venuto a mancare prematuramente (aveva 54 anni) lo scorso 12 luglio.

