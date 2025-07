SORELLE INVERNIZZI, PODIO AI MONDIALI DI SKIROLL: “UNA GRANDE EMOZIONE”

MADONA (LET) – Le sorelle Maria e Aurora Invernizzi di Introbio protagoniste ai Mondiali Juniores di skiroll parlano dalla Lettonia in esclusiva su VN dopo il clamoroso podio ottenuto in coppia oggi nella Team sprint.

“Sono molto contenta di aver avuto l’opportunità di fare la Team sprint con mia sorella perché ci alleniamo da sempre insieme e fare un Mondiale con lei é stato molto emozionante – ha commentato Aurora – In più lei, avendo più esperienza, è riuscita a darmi consigli preziosi e mi ha aiutata nell’analisi del percorso e del format di gara nel quale aveva già conquistato un oro proprio qui l’anno scorso nella tappa di Coppa del Mondo. Mi sentivo bene, infatti sono riuscita a staccare sull’ultima salita la kazaka che è rimasta indietro dando così un buon margine a mia sorella”.

“Sono molto felice ed emozionata per questo traguardo perché una medaglia Mondiale con mia sorella vale ancora di più – ha detto Maria – Ci fidiamo ciecamente l’una dell’altra e ci sproniamo a vicenda e questo è sicuramente un punto a nostro favore. Aurora ha fatto un’ottima gara e mi ha dato la possibilità di avere già un buon vantaggio all’ultimo giro, che poi sono riuscita a incrementare per assicurarci la medaglia”.

“Un grazie enorme da parte di entrambe va a tutto lo staff e al team Italia che ci ha sostenuto in ogni parte della gara, dandoci consigli utili e supportandoci lungo tutto il percorso. Un grande ringraziamento va alla nostra famiglia che ci supporta da quando siamo piccole facendo di tutto per darci l’opportunità di inseguire i nostri sogni. Ringraziamo il nostro coach Luca Artusi, il presidente della nostra società, Giacomo Camozzini e tutte le persone che attorno a noi ci aiutano ogni giorno a migliorare e a crescere”, hanno concluso le sorelle Invernizzi.

RedSpo

–

SU VN LEGGI ANCHE: