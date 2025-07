METEO. TEMPO SERENO, MA SABATO POSSIBILI PIOGGE E TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La presenza di correnti secche proveniente da nord-ovest mantiene sulla Lombardia il tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e generale assenza di precipitazioni. L’avvicinamento di una circolazione di bassa pressione da ovest, insieme alla presenza di aria fresca in quota, perturba le condizioni nella giornata di sabato, giornata che vedrà una consistente probabilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco. Già dalla sera di sabato però le condizioni tornano blandamente stabili: il cielo tornerà ad essere in prevalenza sereno ma il flusso di correnti umidi da sudovest non impedirà la formazione di fenomeni precipitativi, specie sulla Prealpi.

Venerdì 18 luglio

Cielo in prevalenza sereno, con temporanei passaggi di nubi per lo più alte. Precipitazioni assenti. Temperature generalmente stazionarie. In pianura minime tra 19 e 22 °C, massime tra 32 e 37 °C. Zero termico tra 3700 e 4000 metri fino al mattino, poi in rialzo a partire dai settori occidentali fino a 4300 metri e poi in serata nuovo lieve calo. Venti in pianura deboli o molto deboli variabili, al mattino più intensi da est e poi in attenuazione già dal pomeriggio, in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza con possibile raffiche più intense. Disagio da calore stazionario.

Sabato 19 luglio

Presenza prevalente di nuvolosità alta. Precipitazioni deboli o molto deboli a partire dal mattino sui settori settentrionali e nord-occidentali. Possibilità di rovesci o temporali nelle ore centrali in particolare sulle Alpi e Prealpi ma non esclusi fenomeni anche altrove. Temperature minime stazionarie, massime in calo sul nord/nord-ovest e in lieve aumento sulla pianura. Minime in pianura intorno ai 20 °C, massime intorno ai 35 °C. Zero termico tra 4100 e 4400 metri, in calo temporaneo nel pomeriggio a 3900 metri. Venti deboli o molto deboli variabili, sui rilievi possibile raffiche più intense. Nel pomeriggio rinforzi da sud sulla pianura centro-occidentale mentre su Alpi e Prealpi associati ai fenomeni temporaleschi. Disagio da calore in aumento su buona parte della pianura.

Domenica 20 luglio

Cielo in prevalenza sereno. Precipitazioni deboli o molto deboli sulle Prealpi orientali intorno alle ore centrali; in serata deboli sui settori nord-occidentali. Temperature minime in lieve calo sui settori settentrionali e nord-occidentali, massime prevalentemente stazionarie. Zero termico fino al mattino tra 4000 e 4400 metri, poi in aumento a partire dai quadranti meridionali fino a 4800 metri e poi verso sera in lieve calo. Venti deboli o molto deboli variabili, sui rilievi a regime di brezza.

Lunedì 21 luglio

Aumento dell’instabilità con maggiore copertura nuvolosa e probabilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul nord-ovest, dove si attende anche un sensibile calo delle temperature massime. Martedì giornata di tempo maggiormente stabile con minore presenza di nubi e precipitazioni poco probabili, al più deboli sulle Prealpi. Temperature minime in calo e massime in generale aumento.