SONDAGGIO: PER LA SAGRA DELLE SAGRE È ARRIVATA L’ORA DI CAMBIARE

A questo punto, chiamare a raccolta idee e proposte per il futuro diventa fondamentale. La conclusione del rapporto con Ceresa srl apre la porta a nuove opportunità di rilancio, per rifondare una manifestazione che sia davvero vissuta e sentita come patrimonio collettivo per tutto il territorio. Magari affidandola a enti pubblici o aziende private maggiormente titolati. Valsassinanews continuerà a seguire con attenzione questo passaggio cruciale, interloquendo con enti, associazioni e cittadinanza per raccogliere suggestioni e visioni. Perché, nonostante le critiche, la Sagra delle Sagre resta un momento unico per la Valsassina, pur avendo da tempo in qualche modo “inquinato” le caratteristiche territoriali a partire dalla pletora di espositori che con Valle e montagna non hanno alcunché da spartire.

