CAI LOMBARDIA: ANNULLATE LE ISCRIZIONI A “UNA NOTTE AL RIFUGIO”

MILANO – Il CAI Lombardia comunica che, a seguito di un malfunzionamento del software di gestione delle iscrizioni al progetto “Giovani e Famiglie in Montagna – Una notte al Rifugio, Estate 2025” che ha consentito la registrazione delle iscrizioni e l’emissione dei voucher prima dell’orario indicato nella piattaforma, sono state annullate tutte le iscrizioni e i vouchers emessi dalla piattaforma in data 8 luglio 2025.

L’iniziativa, che celebra la Giornata regionale per le Montagne ed è destinata alle famiglie residenti in Lombardia di Soci e di non soci del Club Alpino Italiano con figli giovani, verrà comunque realizzata …

