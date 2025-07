MALTEMPO DEL 2020: ALTRI 100.000 € PER SISTEMARE IL PIOVERNA A CORTABBIO

MILANO – Il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato un nuovo piano di interventi per un totale di oltre 900.000 euro destinati alla riduzione del rischio residuo nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio, aree colpite dal grave maltempo nell’ottobre 2020, per il quale il Governo aveva già dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Questo stanziamento integra il Piano complessivo dell’Ordinanza del Dipartimento n. 766/2021, che prevedeva in totale 254 interventi per un importo complessivo di circa 29,1 milioni di euro.

Nel dettaglio, per la provincia di Lecco è previsto un unico finanziamento di 100.000 euro destinato al Comune di Primaluna, finalizzato alla messa in sicurezza di un tratto del torrente Pioverna nella frazione di Cortabbio. L’intervento comprende il rifacimento degli argini a scogliera sul lato destro orografico a valle dell’abitato, in un’area a rischio idraulico, con l’obiettivo di prevenire ulteriori danni da possibili esondazioni.

Questo intervento si inserisce nel più ampio quadro di misure adottate dalle autorità competenti per rafforzare la sicurezza idrogeologica nei territori lombardi maggiormente colpiti da eventi meteorologici estremi degli ultimi anni, con risorse che derivano anche da piani nazionali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che nel complesso finanzia interventi per la tutela del territorio e la riduzione del rischio idrogeologico per centinaia di milioni di euro in Lombardia.

“Soddisfazione per un ennesimo intervento di messa in sicurezza del nostro territorio” viene espressa dal sindaco di Primaluna Mauro Artusi che aggiunge “ovviamente un grazie a Regione Lombardia che in questi anni su questo fronte ci è stata sempre vicina”.

L’obiettivo degli interventi approvati è quello di consolidare la resilienza dei territori, garantire la sicurezza delle comunità locali e prevenire possibili futuri danni provocati da fenomeni meteorologici intensi, mediante opere di sistemazione idraulica, consolidamento degli argini e ripristino delle infrastrutture strategiche. Gli enti locali coinvolti, come il Comune di Primaluna, possono rendicontare i lavori eseguiti secondo le procedure previste per ottenere la liquidazione dei fondi destinati.

Questo nuovo piano di finanziamenti rappresenta un passo importante nella strategia nazionale e regionale di protezione civile, proseguendo e ampliando gli interventi già avviati in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza per il maltempo del 2020, e testimonia la costante attenzione verso la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico in Lombardia.

RedAmb