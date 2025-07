“NOTE AL TRAMONTO”: DOMANI SECONDA SERATA ALLO SPRIZZOTTOLO

PASTURO – Si è svolta presso la Casa della poetessa Antonia Pozzi a Pasturo la magia di “Note al tramonto”, una serata dedicata alla lettura dei suoi versi, immersa tra il crepuscolo e le montagne della Valsassina. Organizzata dall’Associazione “La Casa di Antonia” in collaborazione con il Comune di Pasturo, l’evento ha accolto un numeroso pubblico, seduto nei rigogliosi spazi esterni della villa, residenza estiva della poetessa.

A fare da colonna sonora, brani musicali suonati al tramonto dal Corpo Musicale Bruno Colombo hanno posto l’atmosfera ideale per la lettura di poesie tratte da Parole, raccolta postuma delle sue liriche. Le sezioni interpretate hanno spaziato da immagini naturali della valle a riflessioni intime sul dolore, la natura e l’anima, in linee con lo stile ermetico e “asciutto” che ne contraddistingue la produzione.

Il monumento di Pozzi non si limita ai testi: numerosi pannelli presenti nel percorso poetico “en plein air” nel paese, inaugurato nel 2012, mostrano fotografie scattate dalla stessa Antonia e stralci di diario o lettere, permettendo una visione approfondita del suo legame con il territorio di Pasturo. Tra le letture, alcuni brani citavano luoghi cari: la fontanella tra i vicoli, il giardino con il cancello che conduce ai boschi, o la Grigna – montagna sulla quale la poetessa saliva spesso per trovare ispirazione e una pace interiore.

Durante la serata, un credibile rappresentante della cultura locale ha ricordato l’importanza di queste iniziative: non sono solo eventi, ma un’occasione per “ritornare” a Pozzi, far parlare la sua voce attraverso i suoi versi e il paesaggio che tanto amava. L’esperienza ha saputo toccare profondamente il pubblico, portando alla luce l’inquietudine creativa di Antonia, ma anche la sua passione per la fotografia e l’alpinismo – meno note, eppure fondamentali nella sua poetica.

“Note al tramonto” si è confermata serata di rara intensità, in cui poesia, natura e memoria si sono fuse. Un importante tributo alla poeta scomparsa giovane, il cui spirito fragile, appassionato e sensibile continua ad affascinare visitatori e lettori.

Con iniziative come questa, il patrimonio culturale della Valle – e il profondo legame di Pozzi con questo territorio – rivivono con nuova luce, coinvolgendo un pubblico attento e desideroso di incontrare l’anima di una poetessa straordinaria.

La seconda serata di “Note al tramonto” si terrà il 20 luglio alle 20.30 in località Sprizzottolo a Introbio, lungo la ciclabile. In caso di maltempo il concerto si terrà alla Villa Migliavacca.

RedCult