A CRANDOLA NUOVE STRISCE BLU IN PIAZZA IV NOVEMBRE E VIA AI MAGGENGHI

CRANDOLA VALSASSINA – A Crandola Valsassina entra in vigore il nuovo sistema di sosta a pagamento in centro, con circa trenta posteggi disponibili in piazza IV Novembre e via ai Maggenghi. La tariffa sarà di 1,50 euro all’ora dalle 7 alle 23, con un minimo di 1 euro, oppure 6 euro per l’intera giornata. Il pagamento avverrà tramite due parcometri, con rilascio di ticket contenente la targa del veicolo, da esporre sul parabrezza.

Sarà vietata la sosta negli stalli blu per motocicli e mezzi agricoli. Esenzione per forze dell’ordine, servizi di emergenza e persone con disabilità munite di contrassegno.

Le sanzioni ammonteranno a 40 euro per mancata esposizione del ticket e a 26 euro per ticket scaduto.

Secondo il sindaco Matteo Manzoni, il regolamento mira a garantire la rotazione dei posteggi e a tutelare residenti e commercianti. La recente realizzazione di un parcheggio coperto sotto il campetto comunale rappresenta un investimento significativo, e la tariffazione ne valorizza l’utilizzo, anche simbolicamente.

Il Comune non punta a generare profitto: il costo giornaliero di gestione dei parcometri è stimato intorno ai 16 euro. L’introduzione delle strisce blu anche davanti al municipio serve a evitare l’occupazione permanente da parte di villeggianti o residenti senza garage.

Piazza IV Novembre è una zona nevralgica con presenza di servizi essenziali. Il nuovo regolamento, secondo il primo cittadino, impedirà che le auto restino parcheggiate per giorni, favorendo una gestione più razionale degli spazi.

RedCro