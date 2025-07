CICLABILE TACENO, IL SINDACO: “TRATTO IN SICUREZZA, FINALMENTE È APERTA”

TACENO – Dopo la segnalazione inviata alla nostra redazione riguardo alle presunte criticità in materia di sicurezza lungo il tratto ciclopedonale di Taceno – dal ponte di Tartavalle fino al depuratore – abbiamo deciso di verificare di persona la situazione. Effettivamente, alcuni problemi sembrano essere presenti.

Interpellato sull’argomento, il sindaco di Taceno, Alberto Nogara, ha voluto fare chiarezza: “La pista ciclopedonale è finalmente aperta. Per garantire l’apertura in tempi brevi, abbiamo valutato attentamente i rischi e deciso di procedere all’apertura, anche se restano da completare gli ultimi lavori“.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Dopo un anno e mezzo di chiusura, con il termine di giugno che purtroppo non è stato rispettato, i mesi più belli e godibili per i valsassinesi sono pochi. Per questo, posizionando correttamente la segnaletica come avviene per qualsiasi altro intervento di manutenzione stradale – e invitando gli utenti alla prudenza -, riteniamo che il tratto possa essere utilizzato in sicurezza“.

Il primo cittadino ha infine ribadito con forza: “La pista ciclopedonale è aperta!”

C. A. M.