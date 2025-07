ALTOPIANO VALSASSINA – Sono “rifiorite” oggi le stelle alpine sulla montagna che sale verso i Piani di Bobbio, grazie ai cacciatori e volontari.

Da quindici anni, nate per ricordare amici scomparsi, sono volute dai cacciatori del C.A.C. Prealpi Lecchesi – anche per evidenziare, come ricorda Roberto Combi, “le opere effettuate su tutto il territorio come sfalcio di incolti, pulizia sentieri e le numerose altre attività a favore del territorio e dell’ambiente”.

RedAlt