SCUOLE/ICS UNICO IN VALSASSINA: CANEPARI (COMUNITÀ MONTANA) FAVOREVOLE

“La prospettiva di un Istituto Comprensivo unico per tutta la Valle è sul tavolo” dichiara Canepari, rimarcando come la decisione dovrà essere condivisa con tutti i sindaci valsassinesi, e prendendo atto della forte posizione espressa nei giorni scorsi dai primi cittadini dell’Alta Valle, favorevoli alla prosecuzione dell’autonomia. Primi cittadini che hanno intenzione, prendendosi il tempo necessario, di valutare al meglio le prospettive. Solo un confronto vero potrà dire se questa è la scelta migliore per il nostro territorio.