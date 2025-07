CNSAS: DA GENNAIO 279 INTERVENTI E 318 PERSONE SOCCORSE

LECCO – Dal 1º gennaio al 18 luglio le squadre della XIX Delegazione Lariana del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (CNSAS) hanno effettuato 279 operazioni di soccorso, che hanno coinvolto 318 persone, 25 delle quali decedute per diverse cause. Si tratta di 230 uomini e 88 donne, in gran parte (279) di nazionalità italiana. Il numero totale di soccorritori impiegati è 1280 (7009 ore uomo).

Per le sette Stazioni della Lariana, dislocate sul territorio, al momento si registrano: a Dongo 16 interventi, Lario Occidentale – Ceresio 30, Lecco 65, Pavia Oltrepò 4, Triangolo Lariano 51, Valsassina – Valvarrone 85, Varese 28.

Rispetto alle cause d’intervento (i dati sono espressi per numero di persone soccorse), 58 riguardano caduta, inciampo, scivolata sul posto; 47 la condizione fisica o psicofisica; 41 caduta dall’alto (scarpata, pendio, precipizio); 8 caduta su superficie rocciosa; 15 ritardo; 5 perdita orientamento; 2 morso rettili; 1 puntura insetti. A seguire altre cause.

Se si considerano le attività principali, 148 persone sono state soccorse durante la pratica dell’escursionismo, 13 running, 13 trekking, 13 attività turistiche e ricreative, 9 ferrata e sentiero attrezzato, 7 residenza in baite, 5 residenza in alpeggio, 7 attività montana progressione, 6 bike, 4 alpinismo, 3 funghi, 2 sci alpinismo.

“I numeri confermano la necessità di una costante attenzione alla prevenzione e alla preparazione personale”, sottolinea Marco Anemoli, delegato per la XIX Lariana.

“Escursioni e attività in montagna sono esperienze uniche ma richiedono la consapevolezza dei propri limiti, dotazioni adeguate e rispetto delle regole di sicurezza. Ricordiamo di pianificare l’itinerario, consultare i bollettini meteorologici, di comunicare i propri spostamenti e di valutare bene le proprie competenze. Ogni intervento evitato grazie a un gesto prudente è un successo per tutti”.