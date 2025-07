ASD VALSASSINA: BASKET&RELAX E GIOVEDÌ DA LEONI SALUTANO L’ESTATE

INTROBIO – Sta per concludersi l’ultima settimana di attività in palestra per i due appuntamenti sportivi estivi dedicati a grandi e piccini: Basket&Relax e Giovedì da Leoni. Le iniziative, ospitate nella palestra delle Scuole Medie di Introbio, hanno riscosso grande successo, coinvolgendo nella stagione appena conclusa oltre 60 bambini e ragazzi, segno tangibile della vitalità e del bisogno di spazi dedicati allo sport e alla socializzazione.

Martedì 22 luglio, a partire dalle 19, gli adulti sono invitati a un momento di svago e sport con Basket&Relax, una serata informale per divertirsi con qualche tiro a canestro, senza interruzioni anche in caso di maltempo. Giovedì 24 luglio, alle 18, spazio ai più piccoli delle scuole elementari, che potranno godersi un’ora di gioco e attività in un ambiente sicuro e accogliente.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, un’occasione imperdibile per celebrare insieme la conclusione della stagione estiva.

Uno spazio imprescindibile per i giovani e la comunità

L’associazione è molto più di una semplice realtà sportiva: è un punto di riferimento per l’intera comunità, un luogo dove dall’asilo fino alle scuole medie bambini e ragazzi trovano uno spazio sicuro, fatto di valori, amicizia e crescita personale.

“Tutto questo è possibile grazie all’immenso impegno dei nostri volontari, allenatori e dirigenti, che dedicano tempo ed energie con passione e dedizione totale, oltre ogni limite, per garantire ai giovani un ambiente stimolante e protetto” annota l’ASD. “Il loro lavoro è la vera linfa che tiene viva questa realtà, un impegno di cuore e responsabilità che va sostenuto e valorizzato”.

Il futuro della nostra comunità passa da qui

Con il rinnovo della convenzione per l’utilizzo degli impianti sportivi che si avvicina, l’associazione sottolinea “quanto sia fondamentale preservare questo spazio, riconoscendo il valore sociale e culturale che rappresenta per tutta la comunità. Non si tratta solo di sport, ma di un presidio di aggregazione e crescita, che supporta i giovani a costruire il proprio futuro in un ambiente sano e protetto”.

“È un investimento sul domani di Introbio che merita il massimo sostegno da parte di tutti, perché togliere o limitare questo spazio significherebbe privare i nostri bambini e ragazzi di un luogo insostituibile, oltre che compromettere l’enorme lavoro volontario che lo anima. Invitiamo quindi le famiglie e i cittadini – conclude l’associazione sportiva valsassinese – a rimanere vicini a questa realtà e a partecipare con entusiasmo alle prossime iniziative, per continuare insieme a coltivare una comunità unita e forte”.

> UNO SPAZIO INSOSTITUIBILE