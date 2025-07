SE IL GIORNALE “SERVE”: TRANSENNATO IL CANTIERE A TACENO DOPO LA LETTERA

TACENO – Arriva a Valsassinanewsuna breve comunicazione direttamente dall’autore della segnalazione pubblicata ieri riguardo agli scavi rimasti aperti e privi di recinzioni lungo la pista ciclopedonale di Taceno (leggi qui).

Il messaggio del lettore recita: “Buongiorno. Non so cosa c’entra Enel, non hanno fatto miracoli, qualcosa almeno in più, buona giornata”. Una risposta che evidenzia come la pubblicazione dell’articolo abbia stimolato una presa di coscienza e un intervento pratico in tema.

La comunicazione è accompagnata da due foto che mostrano chiaramente le condizioni degli scavi (ora transennati e delimitati con una banda rossa molto visibile), ribadendo l’importanza di scrivere ai giornali per “denunciare” disservizi o problematiche sul territorio. Questa vicenda dimostra che il dialogo tra cittadini e media locali può tradursi in un concreto movimento verso il miglioramento, grazie all’attenzione che le redazioni dedicano ai racconti e alle segnalazioni dei lettori.

Valsassinanewsconferma così la propria funzione di pontetra comunità e amministrazione, incoraggiando la partecipazione attiva dei cittadini nel controllo e nella cura del territorio.

Continuate a scriverci: la vostra voce conta!

