DOMENICA 27 A TACENO SI CELEBRANO SESSANT’ANNI DEL GRUPPO ALPINI

TACENO – Il Comune di Taceno, insieme al Gruppo Alpini Taceno, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla festa per il 60° anniversario dalla fondazione del Gruppo, che si terrà domenica 27 luglio. Un evento carico di significato e memoria, che omaggia il ruolo fondamentale degli Alpini nella vita sociale e culturale del paese.

Il programma della giornata sarà intenso e sentito: alle 9 si terrà l’ammassamento del Gruppo Alpini in Piazza Roma, che alle 9.30 sfilerà fino al Piazzale della Chiesa, accompagnato dalla Banda di Ballabio e alla presenza delle autorità civili e militari. Alle 9.45 è previsto l’alzabandiera al cippo degli Alpini, accompagnato dal discorso ufficiale delle autorità. Alle 10 verrà celebrata la messa presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, seguita alle 12 da un momento di rinfresco presso il Centro Sportivo in località Biorca.

Come da tradizione, sarà possibile gustare il classico rancio alpino con polenta taragna, salsicce e costine, servito al Centro Biorca. In occasione di questo importante traguardo, gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza ad esporre il Tricolore come segno di partecipazione, orgoglio e gratitudine verso gli Alpini.