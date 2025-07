BIKE&RUN: A MALUGANI, BERGAMINI, BERI E TENDERINI IL CIRCUITO PRATO S. PIETRO

A PIEDI: MALUGANI IMBATTIBILE, BERGAMINI REGINA TRA LE DONNE

Nella prova podistica da 5km, si è imposto con autorità Giovanni Malugani del Centro Atleti Lizzoli di Premana, fermando il cronometro sui 16’26”. Sul podio anche Giulio Mascheri e Luca Doniselli, rispettivamente secondo e terzo classificato.

.

Tra le donne, successo “in casa” per Alessia Bergamini [foto a destra], seguita da Serena Mascheri e Caterina Ciacci.

MOUNTAIN BIKE: TENDERINI SUGLI SCUDI, BERI UNICA DONNA AL TRAGUARDO

Nella categoria mountain bike (sulla distanza degli otto chilometri), trionfo per Simone Tenderini dell’ASP Premana che chiude in 26’02”, lasciandosi alle spalle Matteo Folcio e Andrea Melesi.

–

Tra le atlete al femminile, applausi per l’inossidabile Paola Beri [nell’immagine di archivio qui a sinistra], unica donna a portare a termine la gara delle due ruote.

Il 9 agosto l’ultima prova della Bike Cup, su strada: la Casargo-Paglio (calendario a fondo pagina).

ORGANIZZAZIONE E SUCCESSO DI PUBBLICO

La manifestazione è stata curata in modo impeccabile da CSC Cortenova e Bike Team Valsassina, confermando il valore del movimento sportivo locale e la voglia di valorizzare lo sport outdoor in Valsassina.