CREMENO, INCIDENTE STRADALE ALLE 12: UN FERITO IN CODICE GIALLO

CREMENO – Un incidente stradale si è verificato oggi verso mezzogiorno sulla strada SP64 a Cremeno, coinvolgendo due auto e tre persone: un uomo di 20 anni, una 75enne e un uomo di 81 anni. Sul posto sono intervenuti i i soccorritori della Croce Rossa Valsassina di Balisio.

Tra i feriti, un paziente è stato classificato in codice giallo, che indica una situazione di gravità media con rischio evolutivo e bisogno urgente di controllo medico, ma senza un immediato pericolo di vita. Gli altri coinvolti hanno riportato ferite di diversa entità, ma nessuna particolarmente critica al momento del soccorso.





Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. I soccorritori hanno prontamente agito per garantire cure adeguate e sicurezza sulla strada. Il mezzo di soccorso per il paziente in codice giallo è stato attivato immediatamente, in linea con le procedure di emergenza-urgenza che prevedono interventi rapidi ma senza l’uso obbligatorio di sirene e lampeggianti se non necessari.

RedCro