LA SAGRA DEL FUTURO, NEL ’26 CERESA SCADE. NUOVO BANDO, E LARIOFIERE…

Verso una Sagra (quasi) tutto l’anno

Il nuovo capitolato, così come previsto dal programma elettorale del presidente Fabio Canepari, prevede un allargamento delle attività oltre la tradizionale settimana agostana. L’obiettivo è trasformare la Sagra in un polo espositivo attivo in più periodi dell’anno, estendendo il calendario di fiere e manifestazioni, anche in sinergia con altre iniziative – a partire da quelle zootecniche valsassinesi, fortemente legate alla storia e all’economia della Valle.

Spazio alle grandi realtà fieristiche

Il bando, che sarà rivolto a soggetti particolarmente strutturati, si preannuncia di forte interesse anche per realtà di livello nazionale e regionale. È facile immaginare che tra i candidati figureranno nomi di primo piano: primo fra tutti, Lariofiere di Erba, il grande ente fieristico brianzolo che già oggi rappresenta un punto di riferimento per eventi espositivi di settore.

Il dibattito locale: tra tradizione e “snaturamento”

In attesa delle novità – e di capire chi organizzerà la Sagra dal 2026 in poi – l’attuale gestione Ceresa/Benedetticontinua a essere oggetto di discussione in Valsassina.

–

Crescono le voci critiche che rimproverano alla manifestazione di aver perso parte o tutta la sua originale matrice locale, rimanendo “troppo uguale a se stessa” e rischiando di trasformarsi in un evento più omologato che identitario.

La Sagra cambia pelle: si apre una nuova stagione?

Entro la fine del 2025, insomma, si conoscerà l’identità del nuovo gestore chiamato a rilanciare la Sagra delle Sagre.

Una pagina importante che potrebbe segnare un profondo cambiamento nella manifestazione simbolo della Valle, in bilico fra tradizione e innovazione.

VN